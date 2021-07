Spanische Revolution in Porto

Bereits 2004 konnte der FC Porto überraschen, als unter dem damals 41-jährigen Jose Mourinho die Champions League gewonnen wurde. Sieben Jahre später, 2011, gelang der nächste Thriumph als Porto mit dem Trainertalent Andre Villas-Boas die Europa League gewinnen konnte. Besonders erfolgreich war in den letzten Jahren auch die Transferpolitik des Vereins, der regelmäßig talentierte Spieler aus Südamerika gewinnbringend weiterverkaufen konnte (siehe unten). Doch durch diese vielen Spielerverkäufe ist es schwer, auf Dauer erfolgreich zu sein. Jahr für Jahr verlassen die wichtigsten Spieler den Verein und stets muss eine neue Mannschaft zusammengestellt werden.

So passte letzte Saison beim FC Porto nur wenig zusammen. In der Liga wurde Benfica überlegen Meister, Porto landete hinter Sporting nur auf Platz drei. In der Champions League enttäuschte Porto in der Gruppenphase, konnte dabei auch in Wien gegen die Austria nicht gewinnen und scheiterte schließlich im Viertelfinale der Europa League am späteren Sieger Sevilla.