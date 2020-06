Porto schockt die Bayern

Es ist alles andere als verbrieft, dass sich die Bayern im Viertelfinale gegen Porto durchsetzen. Nach dem 1:3 der Münchner in Portugal verspricht das Rückspiel Spannung pur. Porto drückte dem Hinspiel den Stempel auf. Und haarsträubende Fehler der Bayern.

Im zweiten Mittwoch-Duell in der Champions League gewann Barcelona in Paris gegen PSG 3:1 und steht so gut wie im Halbfinale.