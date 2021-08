Spanische Medien: Ronaldo will weg von Juventus

Dass Cristiano Ronaldo nicht mehr glücklich in Turin ist, ist keine Neuigkeit. Laut der spanischen Sportzeitung AS will der portugiesische Super gehen, und zwar so schnell wie möglich.

Der 36-Jährige weiß: Seine Zukunft hängt von Kylian Mbappé ab. Und die Chancen stehen nicht schlecht. Der Franzose ist schon jetzt der absolute Wunschkandidat von Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez. PSG dürfte sofort bei Juve anfragen, sollte Mbappé bei Real landen. Und dann könnte es schon bald das Traumduo Lionel Messi/Cristiano Ronaldo geben.