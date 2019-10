Später Milner-Elfer rettete Liverpools perfekten Saisonstart

Dank eines Elfmeters in der 95. Minute hat Liverpool seinen makellosen Saisonstart in der englischen Fußball-Premier-League fortgesetzt. Salzburgs Champions-League-Gegner rang den Tabellendritten Leicester City am Samstag zu Hause mit 2:1 nieder. James Milner behielt in der fünften Minute der Nachspielzeit vom Punkt die Nerven.

Nach acht Siegen in acht Ligaspielen führt Liverpool vorerst acht Punkte vor dem ersten Verfolger Manchester City. Der Titelverteidiger ist erst am Sonntag (15.00 Uhr MESZ) gegen Wolverhampton im Einsatz. Die Krise von Tottenham hielt an. Der Champions-League-Finalist verlor in Brighton mit 0:3 und zudem auch noch Startorhüter Hugo Lloris mit einer schweren Ellbogenverletzung.