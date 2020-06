Ein Sensationsteam in Schweizer Hand

Liebherr wurde von der Daily Mail im Jänner noch als "Phantom-Lady" bezeichnet, weil sie die Öffentlichkeit scheut. Sie ist trotz ihres Vermögens von knapp drei Milliarden Euro selbst in ihrer Heimat eher unbekannt. Ihr Vater Markus war eines von fünf Geschwistern, die das 1949 gegründete Unternehmen in den 80er-Jahren übernahmen. Liebherr, einem der weltweit führenden Hersteller von Kränen, Baufahrzeugen, Werkzeugmaschinen und Kühlschränken, gehören auch sechs Hotels in Österreich, Irland und Deutschland. Im Ranking der 300 reichsten Schweizer Familien belegt die Dynastie Liebherr Platz 16. Die Großfamilie soll über ein Vermögen von 7,5 Milliarden Franken verfügen.

In Wollerau wohnt auch Ralph Krüger. Der kam vor 20 Jahren als Eishockey-Trainer nach Feldkirch, wurde später Teamchef der Schweiz. Im Eishockey. Mittlerweile ist er Klub-Chef bei Southampton. Im Fußball.

Der Southampton FC wurde 1885 von Mitgliedern der Kirchengruppe St. Mary’s Church of England Young Men’s Association gegründet. Also wird der Klub an der englischen Südküste "Saints", Heilige, genannt. Was der Klub in dieser Saison macht, grenzt schon an ein kleines Fußballwunder.

"Wir werden Meister", sangen die Zuschauer im St.-Mary’s-Stadion schon Ende Oktober beim 1:0-Sieg gegen Stoke. Das war natürlich weder wörtlich noch ernst gemeint, sondern hieß so viel wie: Das ist doch alles Wahnsinn. In der Woche zuvor hatte man Sunderland mit 8:0 aus dem Stadion geschossen.