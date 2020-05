So haben Sie Superstar Ronaldo noch nie gesehen

Es ist kein Geheimnis, dass Cristiano Ronaldo gerne im Mittelpunkt steht. Der portugiesische Superstar beherrscht die Selbstinszenierung ähnlich gut wie den Umgang mit dem Ball. Bei ihm wird jeder Freistoß zur Show, jeder Torjubel zur Zeremonie. Vieles wirkt dabei einstudiert und inszeniert. Nichts scheint dabei dem Zufall überlassen.



Auch in den Sozialen Netzwerken wirft sich der Exzentriker gerne in Pose. Das wurde jetzt gerade wieder offensichtlich, als er auf Instagram für ein Homework-Training Werbung machte. Cristiano Ronaldo trägt dabei nur eine Boxershort - natürlich vom hauseigenen Label Ronaldo - und präsentiert seinen perfekt getrimmten Körper. So haben sie den Fußballstar noch nie gesehen.