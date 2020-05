Für Wacker ist der Aufstieg nur ein Traum

Doch ganz überraschend kamen die 1:4-Pleite in Liefering und der Rückfall in der Tabelle nicht. Wacker ist in dieser personellen Zusammensetzung nicht mehr als ein Mittelständler – was auch die Statistik belegt. Zwar waren die Innsbrucker zwischen Runde fünf und elf ungeschlagen geblieben, aber bis auf eine Ausnahme (1:0 vs. LASK) konnte Wacker nur gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte gewinnen. Dazu kommt die Offensivschwäche: In 13 Partien gelangen erst 14 Treffer, zwei Elfmeter und Eigentore sind da schon miteingerechnet.

Auch zeigt sich zusehends, dass die Sportführung bei der Kaderplanung einigen Fehleinschätzungen unterlegen ist. Es fehlt nicht nur ein Goalgetter, es mangelt auch an einem Leader im Offensivspiel. Andreas Hölzl, der für die Rolle vorgesehen war, entpuppt sich bisher als Fehlgriff. Der Ex-Teamspieler scheint mit dem laufintensiven, kampfbetonten Spiel in der Ersten Liga vor allem eines zu sein:überfordert.