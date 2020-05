Skandalderby und Causa LASK: Die größten Aufreger im Fußball

Das Skandaltor

Christian Mayrleb trat 2000 in Bregenz im Trikot der Wiener Austria die Fairplay-Regeln mit Füßen und verspielte viele Sympathien. Was war geschehen? Nachdem die Bregenzer den Ball wegen eines verletzten Spielers ins Out geschossen hatten, spielte ihn ein Austrianer in bewährter Manier zurück zum gegnerischen Tormann. Christian Mayrleb hielt sich nicht an die üblichen Vereinbarungen, der Stürmer schnappte sich den Ball und schob ihn ins Tor. Nach den berechtigten Protesten flogen zwei Bregenzer Spieler vom Platz, die Austria gewann mit 4:1. Der damalige Bundesliga-Chef Frank Stronach ordnete eine Neuaustragung der Partie an, das Wiederholungsspiel gewann Bregenz.