Messi von Flasche getroffen

Erst in der 94. Minute konnten die Stars des FC Barcelona in Valencia jubeln. Sergio Busquets hatte das späte Siegestor erzielt. Messi flankte zur Mitte auf den Kopf von Neymar, Alves lenkte noch ab und Busquets traf. Der lief zum Spielfeldrand, wo er von seinen Mitspielern gestellt wurde, um sich danach in einer Jubeltraube auf dem Boden zu wälzen. Plötzlich griff sich Superstar Lionel Messi an den Kopf.

Beim Studium der TV-Bilder sieht man, dass von den Rängen eine Wasserflasche geworfen wurde. Der Argentinier musste noch vor dem Gang in die Kabine vom Teamarzt versorgt werden.

Valencia verurteilt den unrühmlichen Zwischenfall. Es habe sich um eine kleine Wasserflasche ohne Deckel gehandelt. Gegenüber dem Flaschenwerfer habe man null Toleranz, und man werde "alles daran setzen, den Übeltäter ausfindig zu machen".