Die Wogen in Frankreich gehen hoch: Nantes-Trainer Antoine Kombouare strich am Wochenende Stammspieler Jaouen Hadjam (20) fürs Heimspiel gegen Stade Reims (0:3) aus dem Kader. Der Grund: Der Fussball-Profi geht seinem Glauben nach und will im Fastenmonat Ramadan (22. März bis 20. April) sein Fasten nicht brechen.

Während Ramadan dürfen Muslime zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kein Essen und Getränke zu sich nehmen. Hadjam ist einer von sechs Nantes-Profis, die fasten. Er ist allerdings der Einzige, der den Ramadan auch an Spieltagen einhält.