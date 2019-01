Siegreich in der Türkei: Rapid und Austria gewannen Tests

Ein Wiener Wiedersehen gab es am Freitag in Belek: Rapid traf auf Stefan Maierhofer, mit dem 2008 der bislang letzte Meistertitel gewonnen wurde. Die Austria hatte Nenad Bjelica als Gegner, der als Trainer 2013 den Einzug in die Champions League feiern durfte.

Maierhofer hatte mit einem Kopftor für Aarau seinen persönlichen Erfolgsmoment, am Ende musste sich der Schweizer Zweitligist mit Aufstiegsambitionen den klar überlegenen Hütteldorfern aber 2:5 geschlagen geben. Bjelica coachte Dinamo Zagreb nur rund drei Kilometer entfernt in einem 0:2 gegen die Violetten.

„Dass die Austria in der Tabelle auch noch vor ihnen liegt, muss für die Rapidler das Schlimmste sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meinen eineinhalb Jahren beim Verein so viele Spiele verloren hätte, wie Rapid alleine im Herbst. Da müssen sich alle hinterfragen“, urteilt der 36-jährige „Major“. Sein aktueller Eindruck: „Heute waren sie sehr spielfreudig. Vielleicht wird es jetzt mit Didi besser.“