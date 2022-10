Siegen, fliegen, umsteigen: Champions-League-Showdown mit Salzburg

Es steht also viel auf dem Spiel für Salzburg. In San Siro entscheidet sich, ob man es wie im Vorjahr ins Achtelfinale der Königsklasse schafft, dort ein Bonusspiel gegen einen Topgegner wie Bayern München, Real Madrid, Manchester City oder Paris Saint-Germain bekommt; ob man in der K.-o.-Phase der Europa League vielleicht auf weniger glamouröse Klubs wie Qarabag Agdam oder Ludogorez Rasgrad trifft; oder ob man sich im Frühjahr gar auf die nationalen Aufgaben konzentrieren muss.

Es geht aber nicht nur um die Qualität der künftigen Gegner, sondern auch darum, wie laut es in der Vereinskasse klingeln wird. Mehr als 21 Millionen Euro haben die Salzburger bisher an UEFA-Prämien eingespielt in dieser noch jungen Saison, TV-Gelder sind dabei noch nicht berücksichtigt.