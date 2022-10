Vor CL-Duell mit Salzburg: Meister Milan verlor bei Torino 1:2

Der AC Milan hat vor dem Champions-League-Duell mit Salzburg am Mittwoch in der Serie A eine AuswĂ€rtsniederlage gegen den FC Torino kassiert. Die nicht in Bestbesetzung angetretenen "Rossoneri" unterlagen nach zuletzt vier Siegen in Serie am Sonntag 1:2 (0:2) und verloren den Anschluss an TabellenfĂŒhrer Napoli. Valentino Lazaro bereitete den ersten Treffer der Turiner vor. FĂŒr die GĂ€ste traf Junior Messias (67.) zum Endstand.