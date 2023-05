Sieg im Derby: Inter steht im Finale der Champions League

Nach 74 Minuten war es klar: Das Stadtderby geht an Inter, Milan ist in Mailand nur die Nummer 2 und damit in der Champions League ausgeschieden. Nach Lukaku-Pass traf Lautaro Martinez ins kurze Eck. Nach dem 2:0 im ersten Duell steigt Inter mit einem 1:0, also gesamt 3:0, verdient ins Finale auf, wo der Sieger der Partie Manchester City gegen Real Madrid wartet.

Die Partie hatte anders begonnen als das Hinspiel. Milan startete viel aggressiver, versuchte, mit Pressing Druck auszuüben. Inter konnte diesmal keinen Blitzstart hinlegen, überstand die Anfangsphase aber mit der gewohnten Null in der Defensive.