CL-Halbfinale: „Eines der wichtigsten Spiele der Inter-Geschichte“

Seine Mannschaft stimmte ihre Fans am Samstag mit einem 4:2 gegen Sassuolo auf die Champions-League-Party gebührend ein. Geburtstagskind Romelu Lukaku zeigte mit zwei Toren besonders auf. „Wir haben viele Spiele in diesem Monat gewonnen, wir sind gut drauf und wollen so weitermachen“, sagte der 30-Jährige.

Sieben Spiele dauert die Serie von Inter nun bereits an, während der Stadtrivale bei Abstiegskandidat Spezia mit 0:2 unterlag. AC Milan wird heute in einem fast komplett von Nerazzurri besetzten Stadion einlaufen und es schwer haben, doch noch zum ersten Mal seit 2007 ins Endspiel einzuziehen: Seit der Saison 2006/’07 hat der Klub kein Auswärtsmatch in der K.-o-Phase gewonnen.

„Milan droht die Hölle“, schrieb die Gazzetta dello Sport und titelte: „Für Milan geht es um alles.“ Das gilt nicht nur für die Champions League. Denn durch die jüngsten Patzer in der Serie A droht Milan auch noch die ersten vier Tabellenplätze zu verpassen – und damit die neuerliche Qualifikation für die Königsklasse.