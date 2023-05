Champions League: AC Milan erlebt im Derby ein blaues Wunder

Früher Doppelschlag

Ganz Mailand fieberte seit Wochen auf das Halbfinal-Derby hin, im ausverkauften San Siro war es gefühlt noch ein bisschen lauter als sonst. Für Milan setzte es jedoch schon vor dem Anpfiff einen Rückschlag: Rafael Leao wurde nicht rechtzeitig fit. Doch für das Team von Coach Stefano Pioli kam es noch schlimmer. Mit Edin Dzeko (37) und Henrikh Mkhitaryan (34) sorgten zwei Routiniers per Doppelschlag für die frühe Inter-Führung (8., 11.). Noch nie zuvor in einem Halbfinale in der Königsklasse hat eine Mannschaft so früh mit 2:0 geführt.