Sieg gegen Schlusslicht Ried: Salzburg zieht in der Liga davon

SCHAUPLATZ SALZBURG

Nach dem bitteren Scheitern in der Europa League gegen AS Roma kehrte Salzburg in der Liga zurück auf die Siegerstraße. Der Tabellenführer erfüllte gegen Schlusslicht Ried die Pflicht, gewann 2:0 und führt in der Tabelle jetzt mit neun Punkten Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz. Die drei Punkte blieben verdientermaßen in Salzburg, dennoch war auch in der Liga nicht alles Gold, was glänzt.