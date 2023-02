Bundesliga-Schiedsrichter in Kritik: "Sie sind einfach schlecht"

Raffael Behounek hat am Sonntag unmittelbar nach dem 0:0 im Bundesliga-Spiel seiner WSG Tirol beim SCR Altach scharfe Kritik an den heimischen Referees geĂŒbt. "Ich weiß nicht, was bei uns im Schiedsrichterwesen falsch lĂ€uft. Sie sind im Großen und Ganzen einfach schlecht, das muss man jetzt einfach einmal so sagen", erklĂ€rte der Verteidiger im Sky-Interview.