Rapid Wien siegt dank VAR und ist auf Kurs Richtung Meistergruppe

SCHAUPLATZ ALTACH

Es ist durchaus denkbar, dass es in dieser Saison zwischen Altach und der WSG Tirol keine Tore gibt. Wie im Herbst endete diese Partie 0:0. Und die Tiroler haben drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs gute Chancen, in der Meistergruppe zu landen, die Vorarlberger hingegen sind mittlerweile fix in der Qualifikationsgruppe.