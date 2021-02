Sieg für Rapid und Party in Innsbruck zum Liga-Auftakt

Der FC Liefering rückte zum Frühjahrsauftakt der 2. Liga bis auf einen Punkt an Tabellenführer SV Lafnitz heran. Die nicht aufstiegsberechtigten Lieferinger setzten sich am Freitagabend in Grödig gegen Austria Lustenau klar mit 3:1 durch und kehrten damit nach zwei sieglosen Partien vor Weihnachten auf die Erfolgsstraße zurück. Weiter fünf Zähler dahinter Dritter ist Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher feierten bei den Young Violets einen ungefährdeten 4:2-Sieg.

Während die zweite Mannschaft der Wiener Austria also eine deutliche Niederlage zum Start der 14. Runde kassierte, gab es für das Farmteam von Rapid ein rares Erfolgserlebnis. Mit einem 1:0 gegen SKU Amstetten beendete das Team von Coach Steffen Hofmann eine Serie von neun sieglosen Partien, in denen man gleich siebenmal verloren hatte. Zum erst zweiten Mal durfte man 2020/21 über drei Punkte jubeln. Als Belohnung wurde die „Rote Laterne“ an den Lokalrivalen aus Favoriten weitergereicht.