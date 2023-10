Sieben Spiele ohne Burgstaller: Kein Sieg nach 90 Minuten für Rapid

Rapid hat ohne Burgstaller in der Startelf tatsächlich keinen Sieg nach 90 Minuten geschafft.

Neben zwei Niederlagen (in Florenz und Salzburg) gab es vier Unentschieden und den Cup-Aufstieg in Gurten. Dieser gelang nach einem 2:2 aber auch erst in der Verlängerung. Das ergibt sieben Partien, von denen das 341. Wiener Derby der Tiefpunkt war.