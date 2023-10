Derby-Wahnsinn: Austria erkämpft nach Doppel-Rot Remis gegen Rapid

Zerfahren

Bei der Austria versuchte es Gruber, der beste Saisontorschütze der Violetten, per Kopf, Grülls Schuss wurde von Früchtl entschärft. Fehlpässe prägten die Partie weiterhin, Halbchancen waren schon das Beste, was den 15.200 Zuschauern (ausverkauft) geboten wurde. Bis zur Nachspielzeit, als Gruber nach einem Lochpass im Strafraum frei war, aber an Tormann Hedl scheiterte.