Showdown in Gruppe E: So schwierig wird es für die Deutschen

Das heißt im Klartext: Deutschland reicht nur ein Sieg mit mindestens acht Toren Unterschied, um ganz sicher aus eigener Kraft ins Achtelfinale einzuziehen. Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Die Chancen, dass die Mannschaft von Trainer Hansi Flick Costa Rica schlägt, stehen hingegen gut. Wenn dann auch noch Spanien seiner Favoritenrolle gegen Japan gerecht wird, ist der Aufstieg geschafft. Aber Vorsicht! Die Spanier sind schon vor der Partie so gut wie sicher weiter, was bedeutet, Trainer Luis Enrique könnte einige Stars schonen. So wie es am Mittwoch Frankreich getan hat - und gegen Außenseiter Tunesien mit 0:1 verlor. Die Franzosen hatten das Achtelfinalticket allerdings schon fix in der Tasche, was für Spanien nicht gilt. Enrique wird also wohl nicht eine komplette B-Elf aufbieten, einige Stars könnten aber schon eine Pause bekommen.

Der einfachste Weg für die Deutschen in die K.o.-Phase wäre sicher ein Sieg gegen Costa Rica und Spanien gewinnt das Parallelspiel gegen Japan. Am Ende wird es ihnen aber egal sein, wie sie weiterkommen - Hauptsache nicht ausscheiden. 2018 haben sie das Entscheidungsspiel mit 0:2 verloren - gegen Außenseiter Südkorea.