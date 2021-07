"Show gestohlen": Presse begeistert von Demir-Debüt beim FC Barcelona

Presse schwärmt von Demir

Die spanischen Medien zeigten sich von der Vorstellung des Wieners angetan. "Vielversprechend. Der österreichische Debütant führte den Ball immer mit viel Gefühl und suchte den Torabschluss", schrieb "Mundo Deportivo", und bei "Marca" war auf der Website zu lesen: "Jetzt ist klar, warum Yusuf Demir Koeman erobert hat."

Tarragona spielt in der dritten Liga und ist damit Konkurrent von Barcelona B, für das der einfache ÖFB-Teamkicker Demir im weiteren Verlauf der Vorbereitung vorgesehen ist. Aktuell trainiert der Wiener jedoch mit dem Team von Ronald Koeman.

Bereits in drei Tagen steht das nächste Testspiel gegen Zweitligist Girona am Programm. Am 4. August gastieren Lionel Messi und Co. in Salzburg und treffen auf Red Bull. Unter Einhaltung der 3G-Regel wird nach Klub-Angaben ein ausverkauftes Stadion erwartet.