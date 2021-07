Bestätigt: Red Bull Salzburg testet gegen den FC Barcelona

Österreichs Fußball-Serienmeister Salzburg bestreitet am 4. August (19.00 Uhr/live ServusTV) in der heimischen Arena ein Testspiel gegen den FC Barcelona. Die "Bullen" bestätigten den Sparring-Vergleich am Mittwoch offiziell, nachdem bereits zuvor mehrere Medien darüber berichtet hatten.

Die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle schiebt damit nach jenem gegen Spaniens Meister Atletico Madrid (28. Juli) ein weiteres Testspiel nach dem Bundesliga-Auftakt am kommenden Freitag bei Sturm Graz (20.30/live Sky) ein.

Laut Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter gilt neben der Eintrittskarte die 3G-Regel als Zutrittsvoraussetzung. "Gegen FC Barcelona glauben und rechnen wir damit, dass das Stadion auch ausverkauft sein wird."