Serienmeister Salzburg holt 16-jähriges Talent von Inter Mailand

Er ist erst 16 Jahre alt, hat fünfmal für das italienische U-16-Nationalteam gespielt und gehört zu Inter Mailands größten Talenten. Seine Zukunft liegt jedoch in Salzburg: Mittelfeldspieler Alessandro Ciardi unterschrieb beim österreichischen Serienmeister einen Vertrag bis 2025. Der Linksfuß wird vorerst in der U18 der Red-Bull-Akademie zum Einsatz kommen.

Salzburg ist bekannt dafür, junge Talente zu verpflichten und behutsam an die Kampfmannschaft heranzuführen, Ciardi ist eine wertvolle Investition in die Zukunft. Für seine neuen Kollegen geht es einen Tag nach dem Testspiel-Hit gegen die Bayern am Freitag ins Trainingslager nach Marbella.