Leeds-Wechsel fixiert: Max Wöber verlässt Serienmeister Salzburg

Bereits in den letzten Tagen war über den bevorstehenden Wechsel von Maximilian Wöber nach England berichtet, nun ist es auch offiziell: Der Verteidiger verlässt Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg und versucht sich in der Premier League. Der 24-jährige Wiener unterschrieb bei Leeds United einen Vertrag bis 2027. Das gab Salzburg am Dienstag bekannt.