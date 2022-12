Ist das der neue Jungstar von Meister Red Bull Salzburg?

Hákon Arnar Haraldsson – heißt so Salzburgs neues Supertalent? Der 19-jährige Isländer soll KURIER-Informationen zufolge beim österreichischen Serienmeister ganz oben auf dem Wunschzettel stehen und könnte schon im Winter vom FC Kopenhagen kommen.

Der Offensivmann ist Stammspieler beim dänischen Spitzenklub und kommt dort meist im zentralen Mittelfeld zum Einsatz, kann aber auch am Flügel oder an vorderster Front spielen. Sein Vertrag bei Kopenhagen läuft bis 2026, weshalb wohl eine höhere Ablöse als sein aktueller Marktwert (zwei Millionen Euro) fällig wäre. In der aktuellen Saison hat er in 16 Ligapartien ein Tor erzielt. Höhepunkt war aber sein Treffer in der Champions League beim 1:1 gegen Dortmund.

Für Islands Nationalmannschaft hat Haraldsson im Juni debütiert und es bislang auf sieben Länderspiele gebracht. In seiner Heimat wurde er auch kürzlich zum Fußballer des Jahres gewählt. Seine Eltern waren ebenfalls Teamspieler, sein Bruder Tryggvi Hrafn ist Profi bei Valur Reykjavik.