Serie A: Icardi traf bei Comeback für Inter Mailand

Stürmerstar Mauro Icardi hat am Mittwoch ein gelungenes Comeback für Inter Mailand gegeben. Der zwischenzeitlich ausgemusterte Ex-Kapitän stand im Ligaspiel beim FC Genoa erstmals seit Anfang Februar wieder auf dem Platz. Icardi traf beim ungefährdeten 4:0-Sieg per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0 (40.).

Inter-Trainer Luciano Spalletti hatte am Dienstag angekündigt, dass Icardi in Genua sein Comeback geben werde, weil er "mental die richtige Reaktion gezeigt" habe. Der 26-jährige Argentinier hält nun bei 15 Pflichtspieltoren in dieser Saison. Inter festigte mit dem Erfolg Platz drei vier Punkte vor dem Stadtrivalen AC Milan.

Eine überraschende 1:2-Niederlage setzte es für den Tabellenzweiten Napoli mit 1:2 beim Abstiegskandidaten Empoli. Die Pleite scheint für den Vizemeister und Salzburg-Bezwinger in der Europa League aber zu verkraften. Platz zwei ist abgesichert, der Rückstand auf Serienmeister Juventus Turin mit 18 Punkten ohnehin bereits zu groß.