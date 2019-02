Sergio Ramos: Der Mann, der foult wie kein Zweiter

Im Halbfinal-Hinspiel im spanischen Cup Mittwochabend in Barcelona (1:1) sah der Real-Verteidiger bereits in der zehnten Minute die Gelbe Karte. Es war seine 223. Verwarnung in einem Pflichtspiel (Rekord) und die 17. in einem Clásico (Rekord). Ebenfalls Bestmarken hält Ramos in der Champions League (35 x Gelb), in der spanischen Liga (146) und in der Nationalmannschaft (21).

Im Duell mit dem Erzrivalen aus Barcelona sieht der stolze Andalusier besonders gerne Rot. Die Hälfte seiner direkten Platzverweise bekam er im Clásico gezeigt. Und auch am Mittwoch wetterte sein Gegenüber in der Barça-Verteidigung, der nicht minder stolze Katalane Gerard Piqué: „ Ramos hätte vom Platz gestellt werden müssen.“