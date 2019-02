Fußballer mit Härte: Von Robert Pecl bis Marco Materazzi

- Claudio Gentile Der Abwehrrecke war Mitglied der großen Juventus-Mannschaft und Teil des italienischen Weltmeister-Teams 1982. Am Ball besonnen, in der Manndeckung konsequent bis gnadenlos. So schaltete er bei der WM 1982 in der Zwischenrunde gegen Argentinien und Brasilien die Superstars Maradona und Zico aus.

- Robert Pecl Der „Eisenfuß“ war einst ein Gesicht des Rapid-Kampfgeistes. Der Manndecker selbst erinnert sich an „sieben Rote Karten“, wie er 2013 dem Standard erzählte. „Die Schiris legten bei mir andere Maßstäbe an. Ich musste nur schief schauen, schon sah ich Gelb.“

- Andoni Goikoetxea Der Baske hatte entzückende Spitznamen wie „Der tieffliegende Rasenmäher“ oder „Der Schlächter von Bilbao“ oder „Die baskische Inquisition“. Er grätschte sich beherzt durch die Stadien und zertrümmerte mit einer wenig zärtlichen Attacke den Knöchel von Diego Maradona.

- Roy Keane Mit dem Iren von Manchester United war nicht zu scherzen, 2002 beendete im Derby gegen ManCity die Karriere des Norwegers Alf-Inge Håland. Die englische Times führte Keane 2007 auf Rang elf der 50 härtesten Spieler der Geschichte.