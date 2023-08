Sensation bei der Frauen-WM: Deutschland scheitert in der Vorrunde

„Again 2018“ stand auf einem Banner, den ein südkoreanischer Fan am Donnerstag ins Stadion nach Brisbane mitgebracht hat. Das Trauma – in Deutschland allgegenwärtig. 2018 waren die DFB-Männer bei der WM in Russland nach dem 0:2 im dritten Gruppenspiel gegen die Koreaner sang- und klanglos aus der Endrunde ausgeschieden.