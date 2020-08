Selbst für Bayern ist das 8:2 gegen Barcelona "unbegreiflich"

"Wir haben wirklich mit einem brutalen Fokus gespielt", erklärte Kimmich. Es gab kein Bayern-Erbarmen mit Barcelona. "Wir haben immer weitergemacht", sagte Goalie Manuel Neuer zur Mentalität dieses Bayern-Teams um Abwehrchef David Alaba. Die zwei Gegentreffer - eines unterlief Alaba ins eigene Tor - störten da nicht groß. "Nach so einem Spiel kann man das Positive herausheben", sagte Flick. Er blickte schon voraus auf das Wochenende: "Es geht nun darum, Kräfte zu sammeln für das Halbfinale." Das steht am kommenden Mittwoch an.