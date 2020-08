Rekordpleite für Barcelona: Bayern demütigt Messi und Co.

Im Halbfinale trifft das Team rund um ÖFB-Star David Alaba am kommenden Mittwoch auf den Sieger der Partie Manchester City gegen Olympique Lyon. Diese beiden Teams spielen an diesem Samstag gegeneinander. Das zweite Halbfinale bestreiten am Dienstag RB Leipzig und Paris Saint-Germain.

Ein Spiel der Rekorde

Gegen den FC Barcelona waren die Bayern haushoch überlegen. Thomas Müller (4./33.), Ivan Perisic (22.), Serge Gnabry (28.), Joshua Kimmich (63.), Robert Lewandowski (82.) und Philippe Coutinho (85./89.) schossen den fulminanten Erfolg heraus. Ein Eigentor von Alaba (7.) zum zwischenzeitlichen 1:1 und der Treffer von Luis Suarez (57.) waren zu wenig für das Starensemble um Lionel Messi.