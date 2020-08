Erstmals im CL-Halbfinale: Leipzig schreibt Vereinsgeschichte

RB Leipzig steht zum ersten Mal in der Klub-Geschichte im Halbfinale der Champions-League. Die Deutschen setzten sich am Donnerstag im Viertelfinale des Finalturniers in Lissabon gegen Atletico Madrid vor leeren Zuschauerrängen mit 2:1 (0:0) durch. Die Mannschaft um die Österreicher Marcel Sabitzer und Konrad Laimer trifft am 18. August an der Algarve auf Paris Saint-Germain.