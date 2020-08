Atlético und Barca: Auf der zweiten Corona-Welle nach Lissabon

Atlético Madrid wollte schon am Montag nach Portugal fliegen, weil am Donnerstag das Viertelfinale gegen Leipzig beim Finalturnier der Champions League auf dem Programm steht. Aus einer letzten Trainingseinheit vor der Abreise wurde aber nichts: Die Teamärzte hatten den Spielern und Betreuern die strikte Anweisung gegeben, daheim zu bleiben, das Haus nicht zu verlassen und zu warten. Und zwar auf die Ergebnisse der Corona-Tests.

Am Wochenende waren zwei Spieler positiv getestet worden. Die Tests vom Sonntag waren allesamt negativ, auch die der beiden zuvor positiven Spieler. Der argentinische Stürmer Ángel Correa und der kroatische Außenverteidiger Šime Vrsaljko blieben trotzdem in häuslicher Isolation in Madrid. Sie flogen nicht mit nach Lissabon, wo Atlético am Dienstagnachmittag im zentral gelegenen Hotel Epic Sana Quartier bezogen hat.

Laut Corona-Protokoll des europäischen Fußballverbandes UEFA muss ein Verein mit mindestens 13 Spielern, darunter einem Tormann, von der ursprünglichen Meldeliste antreten. Auf dieser dürfen sich bis zu 23 Namen befinden.