Erstmals seit 25 Jahren: PSG nach spätem Sieg im CL-Halbfinale

Paris Saint-Germain steht nach einem glücklichen Sieg im Halbfinale der Champions League. Das Starensemble um Superstar Neymar siegte am Mittwoch zum Auftakt des Finalturniers der Königsklasse in Lissabon gegen den starken Außenseiter Atalanta Bergamo nach zwei späten Toren mit 2:1 (0:1).

David gegen Goliath

Die Rollen waren jedenfalls klar verteilt vor dem ersten Viertelfinalspiel des Finalturniers im Estádio da Luz in Lissabon. Doch Atalanta Bergamo erstarrte nicht in Ehrfurcht vor Paris Saint-Germain. Die Torfabrik der Serie A (98 Tore in 38 Runden) spielte mutig und ging in Führung. PSG hatte auf Mario Pasalic vergessen, und der 25-jährige Kroate zirkelte den Ball ins Tor (26.).