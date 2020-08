Barcelonas Eingeständnis: "Eine Demütigung, das ist das Wort"

Die erste Überraschung: Barcelona-Trainer Quique Setien ist nach der historischen 2:8-Pleite im Viertelfinale der Champions League in Lissabon gegen den FC Bayern München nicht sofort zurückgetreten. Aber auf Konsequenzen für ihn stellt sich der 61-Jährige zumindest ein:"Natürlich minimieren sich die Chancen für mich", sagte der 61-Jährige am Freitagabend in einer Video-Pressekonferenz. Seine Situation sei aber jetzt gerade nicht wichtig.