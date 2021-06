Seestadt Wembley? Wie in London ein neuer Stadtteil entsteht

Seit wann steht in der Seestadt Aspern solch ein tolles, modernes Stadion?

Beim Spaziergang durch die Wembley-Area fühlt man sich stark an die Seestadt am Wiener Stadtrand erinnert. Moderne Wohnblöcke schießen auis dem Boden, die Bauwut wird auch in der näheren Zukunft kein Ende finden. Kräne, Baugerüste und Rohbauten, wohin man blickt.