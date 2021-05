Sechs Titel in fünf Jahren: "Es gibt keinen besseren als Kanté"

„Zwei Drittel der Erde sind von Wasser bedeckt, der Rest von N’Golo Kanté“, heißt es gar in England. Starcoach José Mourinho durfte den zentralen Mittelfeldspieler nie zu seiner Mannschaft zählen, sagt aber: „Falls ein Trainer vier oder fünf Kantés haben könnte, er würde vier oder fünf Plätze für sie freiräumen.“

Ob es einen besseren Spieler auf dieser Position auf der Welt gebe, wurde Chelseas Kapitän Cesar Azpilicueta nach dem Triumph in der Nacht auf Sonntag in Porto gefragt. „Einfache Antwort: Nein!“, sagte der Spanier. Und auch Thomas Tuchel kann sich glücklich schätzen. Bereits vor einem Jahr wollte der deutsche Trainer die Laufmaschine zu Paris Saint-Germain holen. Kanté winkte ab, weil er in London glücklich ist. Nun arbeiten die beiden eben in England zusammen.

Bis 2023 ist Kanté aktuell noch an Chelsea gebunden. Bis dahin geht sich noch der eine oder andere Titel aus.

Dabei war der 45-fache Nationalspieler so etwas wie ein Spätstarter. Erst mit 23 Jahren feierte er 2014 sein Debüt in der höchsten Liga Frankreichs. Davor war er gar nur zweit- oder sogar drittklassig unterwegs. Danach ging alles rasant. Von Caen wechselte er 2015 zu Leicester City. Ein Jahr später war er englischer Meister und kurz darauf Spieler von Chelsea. Der Rest ist bekannt. Was noch kommt? Abwarten. Vielleicht nur ein paar Wochen. Am 11. Juli steigt das EM-Finale.