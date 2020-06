Sechs Punkte gegen Wettbetrüger

Höchste Zeit wurde es also für eine Arbeitsgruppe der Ressorts Inneres, Justiz, Finanzen und Sport, die ein Paket mit sechs Kernpunkten schnürte:

1. Das Disziplinarrecht wird verschärft. Die Sportverbände können in Zukunft Sportler sperren, die in Wettbetrug verwickelt sind. Derzeit haben nur sechs der 60 Verbände diese Möglichkeit. Die Sportförderung wird an das Vorliegen entsprechender Regularien geknüpft.

2. Die Akteneinsicht für Verbände wird vereinfacht. Sollten sich in Ermittlungen Verdachtsfälle ergeben, wird es in Zukunft einfacher sein, die Akten einzusehen, um Disziplinarverfahren zu beschleunigen.

3. Ereigniswetten werden eingeschränkt. Klug: "Es wird bald nicht mehr möglich sein, darauf zu wetten, wer in einem Fußballspiel den nächsten Einwurf hat." Der Buchmacherverband kooperiere.

4. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Sportwetten sollen vereinheitlicht werden. Derzeit gibt es noch keinen bundesweit einheitlichen Wettbegriff.

5. Für österreichische Wettanbieter wird ein Qualitätssiegel eingeführt. So sollen bestimmte Qualitätsstandards eingehalten werden.

6. Der Verein Play Fair Code wird seine Arbeit im Kampf gegen Spielmanipulationen ausbauen. "Play Fair Code soll unsere Ombudsstelle im Kampf gegen Wettbetrug werden und Hilfe und Beratung anbieten", sagte Klug. Aktiv oder passiv Betroffene können sich etwa an einen Anwalt und eine Sportrechtsexpertin wenden.

Diese sechs Punkte sollen nicht "unmittelbar", aber immerhin "Schritt für Schritt in den nächsten Monaten konsequent" umgesetzt werden.

Johanna Mikl-Leitner sieht Österreich gar schon als "Weltmeister im Kampf gegen Wettbetrug" und verwies dabei auf das Trainingsprogramm ihres Innenministeriums, das gemeinsam mit Interpol ausgearbeitet wurde. "Dieses Programm wird bereits weltweit eingesetzt bei Schulungen von Polizisten, Staatsanwälten, Sportfunktionären, Trainern, Athleten und Schiedsrichtern. Unter anderem auch derzeit zur Vorbereitung für die Fußball-WM in Brasilien", sagte die Ministerin.