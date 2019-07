Schwimm-WM: Gold für Sun sorgt erneut für Proteste

Die Final-Session der Schwimm-WM am Dienstag in Gwangju hat gleich mit einem Aufreger-Rennen und einer weiteren Skandal-Siegerehrung begonnen. Der Litauer Danas Rapsys, der nach 200 m Kraul als Erster angeschlagen hatte, wurde disqualifiziert, Gold ging daher an den unter Dopingverdacht stehenden Chinesen Sun Yang, der bereits die 400 m Kraul gewonnen hatte.