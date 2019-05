Schweiz: Maierhofer steht vor dem Aufstieg in die höchste Liga

Der FC Aarau schlug Xamax Neuchatel im Barrage-Hinspiel auswärts mit 4:0. Damit hat das Team von Ex-ÖFB-Teamstürmer Stefan Maierhofer ausgezeichnete Chancen, in der kommenden Saison in der Super League zu spielen. Das Rückspiel findet am Sonntag in Aarau statt (16.00).