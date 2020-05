Schweden muss auf Bahoui verzichten

Schwedens Fußball-Nationalteam muss zum Auftakt der EM-Qualifikation am Montag (20.45 Uhr/live ORF eins) in Wien auf Flügelspieler Nabil Bahoui verzichten. Der 23-jährige Shooting-Star von AIK Solna laboriere an Adduktorenproblemen, bestätigte Teamchef Erik Hamren Sonntagmittag in einer Pressekonferenz in Wien.

Bahoui hatte sich die Verletzung am Donnerstag im Test gegen Estland (2:0) zugezogen. Das Abschlusstraining im Ernst-Happel-Stadion musste der Youngster abbrechen. Bahoui wäre im 4-3-3-System für den linken Flügel vorgesehen gewesen. An seiner Stelle könnte Routinier Tobias Hysen vom chinesischen Club Shanghai East Asia beginnen.