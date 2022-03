Schottland kommt mit viel Selbstbewusstsein in den Prater

Eine schüttere Kulisse und einen motivierten Gegner erwartet Schottlands Fußball-Teamchef Steve Clarke am Dienstag beim Gastspiel in Wien. Während für das ÖFB-Team der Abschied von Teamchef Franco Foda im Mittelpunkt steht, wollen die Schotten vor allem eines: ihre Erfolgsserie fortsetzen.

Die Schotten sind mit zuletzt sechs Siegen und einem Remis angereist. Den siebenten Sieg in Serie haben sie am Donnerstag gegen Polen (1:1) erst durch ein Elfmetertor in der Nachspielzeit verspielt. "Die Mannschaft hat sich als Gruppe entwickelt, hat internationale Erfahrung. Die Spieler spielen in der englischen Premier League ständig auf einem hohen Niveau", erklärte Clarke den aktuellen Höhenflug, der zur WM-Teilnahme führen soll.