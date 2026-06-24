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Schottland gegen Brasilien live: So steht es beim WM-Spiel
Rekordweltmeister Brasilien ist noch auf der Suche nach der Titelform. Findet man diese gegen Schottland (0 Uhr/ live ORF)?
Schottland träumt immer noch vom erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase einer WM. Die gute Nachricht: Selbst bei einer Niederlage gegen die klar favorisierten Brasilianer (0 Uhr/ live ORF) stehen die Chancen gut, zu den acht besten Gruppendritten zu gehören. Spielerisch konnten die Schotten bislang kaum überzeugen - weder beim 1:0 gegen Haiti, noch beim 0:1 gegen Marokko.
Der Rekordweltmeister aus Brasilien liegt auf K.o.-Runden-Kurs, präsentiert sich bisher bei der Fußball-WM 2026 aber noch nicht in Titelform. Dem Remis zum Auftakt gegen Marokko folgte ein zwar verdienter, aber doch recht schmuckloser Sieg gegen Underdog Haiti. Der lange angeschlagene Neymar steht vor seinem Comeback.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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