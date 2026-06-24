Schottland gegen Brasilien live: So steht es beim WM-Spiel

Schottland träumt immer noch vom erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase einer WM. Die gute Nachricht: Selbst bei einer Niederlage gegen die klar favorisierten Brasilianer (0 Uhr/ live ORF) stehen die Chancen gut, zu den acht besten Gruppendritten zu gehören. Spielerisch konnten die Schotten bislang kaum überzeugen - weder beim 1:0 gegen Haiti, noch beim 0:1 gegen Marokko.