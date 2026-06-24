Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
LIVE
Fußball-WM 2026

Schottland gegen Brasilien live: So steht es beim WM-Spiel

Rekordweltmeister Brasilien ist noch auf der Suche nach der Titelform. Findet man diese gegen Schottland (0 Uhr/ live ORF)?
24.06.2026, 23:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAI

Schottland träumt immer noch vom erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase einer WM. Die gute Nachricht: Selbst bei einer Niederlage gegen die klar favorisierten Brasilianer (0 Uhr/ live ORF) stehen die Chancen gut, zu den acht besten Gruppendritten zu gehören. Spielerisch konnten die Schotten bislang kaum überzeugen - weder beim 1:0 gegen Haiti, noch beim 0:1 gegen Marokko.

Boston im Ausnahmezustand: Schottische Fans trinken Bars leer

Der Rekordweltmeister aus Brasilien liegt auf K.o.-Runden-Kurs, präsentiert sich bisher bei der Fußball-WM 2026 aber noch nicht in Titelform. Dem Remis zum Auftakt gegen Marokko folgte ein zwar verdienter, aber doch recht schmuckloser Sieg gegen Underdog Haiti. Der lange angeschlagene Neymar steht vor seinem Comeback. 

Wer kommt wie weiter? Die Rechenspiele sind eröffnet

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

Zu den neuesten Meldungen der Fußball-WM
Fußball-WM Brasilien
kurier.at, pres  | 

Kommentare