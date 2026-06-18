Boston im Ausnahmezustand: Schottische Fans trinken Bars leer

Sie marschieren zu Tausenden in Schottenröcken durch Boston, verwandeln die Baseball-Heimstätte der Red Sox in eine Außenstelle von Glasgow und trinken die Bars leer: Die Chance auf den historischen Einzug in die K.o.-Phase einer Fußball-WM versetzt die Schottland-Fans in der US-Metropole in einen Ausnahmezustand. Sollte ihr Team am Samstag auch gegen Marokko gewinnen und damit erstmals die Gruppenphase überstehen, wird sich die feuchtfröhliche Party wohl noch steigern.

Die besten Fans der Welt "trinken alles"

"Wir wissen, dass wir die besten Fans der Welt haben, und wir wissen auch, wie lange sie auf diesen Moment gewartet haben. Sie werden ihn so oder so genießen, aber unsere Aufgabe ist es, ihnen echte Momente zu schenken, über die sie jubeln können", sagte Kapitän Andrew Robertson. Das 1:0 gegen Haiti war der erste schottische WM-Sieg seit 36 Jahren. Seitdem gleicht Boston einer Partymeile. "Wir sind seit über 30 Jahren hier, und so etwas haben wir noch nie erlebt. Wir haben den Umsatz vom St. Patrick's Day verdreifacht", sagte Noelle Somers, Geschäftsführerin der Hennessy"s Bar. Am Abend nach dem Auftaktsieg gegen Haiti sei das Bier ausverkauft gewesen. "Die schottischen Fans haben den Spaß in die Stadt zurückgebracht, den wir über den Winter verloren hatten."