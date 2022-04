Schon wieder drei Tore: Alaba staunt über Real-Goalgetter Benzema

Freude über das einfachste Tor

„Diese drei Tore sind richtig wichtig. Ich freue mich am meisten über das dritte, weil ich in der ersten Halbzeit eine Chance vergeben habe und darüber nachgedacht habe“, sagte Benzema nach seiner Gala an der Stamford Bridge. „Wir sind in das Spiel gegangen und wollten gewinnen und wenn Madrid diesen Ansatz wählt, ist das sehr positiv für uns.“

Seine Tore in der 21., 24. und 46. Minute – nach einem krassen Fehler von Chelsea-Torwart Édouard Mendy – waren die Champions-League-Treffer Nummer neun, zehn und elf in dieser Saison für den französischen Nationalspieler. Nur Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat mehr, der Pole steht bei zwölf.