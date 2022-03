Historischer Hattrick: Wie Real-Star Benzema Messi und Co. die Show stahl

Jahr für Jahr gibt es in Madrid Diskussionen um den Benzema-Nachfolger: Am öftesten wurde nach Lewandowski geschrien und geschrieben, zuletzt war Haaland dran. Tatsächlich dürfte die Wahl auf Mbappé fallen. Der Landsmann und Kollege im Nationalteam war lange der beste Mann und traf zum 0:1. An einem zweiten Treffer hinderte den 23-Jährigen ein knappes Abseits und später ein riskantes, aber perfektes Tackling von Alaba, genau als Mbappé abzog.