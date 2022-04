Champions League: Gala von Real Madrid, Pleite für die Bayern

Der 100er-Klub der Champions League liest sich wie das Who s’ who des Weltfußballs. 45 Stars war es bislang vergönnt, mindestens 100 Mal in einem Match der Königsklasse aufzulaufen. Seit Mittwoch gibt’s nun auch einen Österreicher in diesem erlauchten Kreis der Fußball-Champions.

David Alaba bestritt seine 100. Partie in der Champions League und sein rundes Jubiläum mündete in London in einen königlichen Galaabend. Rekordsieger Real Madrid bezwang Titelverteidiger FC Chelsea in einer unterhaltsamen Partie und machte mit dem 3:1-Erfolg an der Stamford Bridge bereits einen großen Schritt Richtung Semifinale.